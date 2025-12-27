बांग्लादेश के 'रॉकस्टार' जेम्स कौन हैं, जिनके कॉन्सर्ट में जमकर चले ईंट-पत्थर? जान बचाकर भागे गायक
बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के बड़े रॉकस्टार जेम्स (नगर बाउल) के कॉर्यक्रम में अचानक हिंसक हमले हो गया, जिसके कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कुछ बाहरी लोगों ने मंच पर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जमकर ईंट-पत्थर फेंके, जिसके चलते कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए और जेम्स को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हिंसा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानें कौन हैं जेम्स।
ईंट-पत्थर और अफरा-तफरी के बीच रद्द हुआ जेम्स का कार्यक्रम
बांग्लादेश के ढाका से लगभग 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में जेम्स का कॉन्सर्ट एक ऐतिहासिक स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह का हिस्सा था, लेकिन जश्न शुरू होने से पहले ही हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। हमलावरों के एक समूह ने जबरन कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की कोशिश की, मंच पर कब्जा करने का प्रयास किया और दर्शकों पर ईंट-पत्थर फेंके। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफरा-तफरी के बीच कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।
हिंसा के साए में झुका फरीदपुर का बड़ा सांस्कृतिक आयोजन
स्थानीय लोगों और आयोजकों के अनुसार, हमलावर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ थे और चाहते थे कि ऐसे आयोजन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। स्थिति बिगड़ने पर जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। रात करीब 10 बजे आयोजन समिति ने मंच से घोषणा की कि कॉन्सर्ट रद्द किया जा रहा है। जेम्स किसी तरह सुरक्षा घेरे में वहां से सुरक्षित निकल पाए, लेकिन इस घटना के कारण एक बड़े सांस्कृतिक आयोजन को हिंसा के आगे झुकना पड़ा।
बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा ने भी दी घटना की जानकारी
बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा, ' हमलावरों ने सांस्कृतिक केंद्र छायानाट और संगीत, नृत्य, कविता और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन उदिची को भी आग के हवाले कर दिया है। उग्रवादियों ने प्रसिद्ध गायक जेम्स को भी मंच पर प्रदर्शन करने से रोक दिया।' तस्लीमा के मुताबिक, कुछ दिन पहले मशहूर उस्ताद अलाउद्दीन खान के बेटे सिराज अली खान बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के कारण प्रस्तुति दिए बिना ही भारत लौट गए थे।
यहां देखिए वीडियो
Radicalisation on Peak In Yunus' Bangladesh— Defence Sphere (@DefenceSphere) December 27, 2025
Yunus Led radical mob attacked a concert of Bangladesh's biggest rockstar James at Faridpur because music is Haram & he also played bollywood songs. pic.twitter.com/ATv5zjxRL7
कौन हैं बांग्लादेशी गायक जेम्स?
फारूक महफूज अनम जेम्स बांग्लादेश के एक मशहूर गायक, गीतकार, गिटारवादक और संगीतकार हैं। जेम्स रॉक बैंड नगर बाउल के मुख्य गायक हैं और प्लेबैक गायक के रूप में भी काम कर चुके हैं। जेम्स ने 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी' और फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का 'अलविदा' जैसे कई बॉलीवुड गाने भी गाए हैं। बांग्लादेश में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन उनके कार्यक्रम पर हमला इस बात का संकेत है कि देश में कट्टरपंथी अब बेखौफ हो चले हैं।