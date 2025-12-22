बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का नया वीडियो सामने आया

हत्या

पुलिस को बिना बताए खोला गेट का दरवाजा

लेखिका नसरीन ने वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'दीपू दास को हिंदू-विरोधी मुसलमानों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया। दीपू ने कोई जुर्म नहीं किया था। बल्कि, जिहादी मजदूरों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण, फ्लोर मैनेजर ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।' उन्होंने लिखा कि मैनेजर को यह पता होने के बावजूद कि भूखे गिद्ध बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसने पुलिस को बिना बताए दरवाजा खोल दिया और गिद्धों ने उसे नोच डाला।