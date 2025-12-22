LOADING...
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का नया वीडियो सामने आया
लेखिका तसलीम नसरीन 1994 से बांग्लादेश से निर्वासित हैं और भारत में हैं

लेखन गजेंद्र
Dec 22, 2025
09:41 am
क्या है खबर?

बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने मयमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या का नया वीडियो साझा कर बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। वीडियो में कपड़ा फैक्टरी के बाहर जमा भीड़ दास को बाहर निकालने की मांग कर रही है। कुछ देर बाद फैक्टरी का गेट खोलकर दास को भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। बाद में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और पेड़ से लटकाकर जला दिया गया।

पुलिस को बिना बताए खोला गेट का दरवाजा

लेखिका नसरीन ने वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'दीपू दास को हिंदू-विरोधी मुसलमानों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया। दीपू ने कोई जुर्म नहीं किया था। बल्कि, जिहादी मजदूरों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण, फ्लोर मैनेजर ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।' उन्होंने लिखा कि मैनेजर को यह पता होने के बावजूद कि भूखे गिद्ध बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसने पुलिस को बिना बताए दरवाजा खोल दिया और गिद्धों ने उसे नोच डाला।

रोजाना बढ़ रहे जिहादी

नसरीन ने उत्शोब मंडल की हत्या का भी जिक्र किया, जिसे अप्रैल 2024 में पुलिस के सामने मारा गया था, जिसे पुलिस ने खुद ही मंडल को उन लकड़बग्घों के हवाले कर दिया था। उन्होंने लिखा कि रोजाना बांग्लादेश में जिहादी बढ़ रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने लिखा कि धोखे, बहकावे और रणनीति से वे हिंदुओं को मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुओं को मारकर उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे।

ट्विटर पोस्ट

तसलीमा नसरीन ने साझा किया वीडियो

