'प्राइमटाइम' के 7 सेकंड के सीन पर चली सेंसर की कैंची, भारत में रिलीज से पहले हुआ बदलाव
रॉबर्ट पैटिनसन की नई थ्रिलर फिल्म 'प्राइमटाइम' अब भारतीय सिनेमाघरों में आ गई है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं।
हालांकि, यह फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए बनी है, फिर भी इसे मंजूरी मिलने से पहले 7 सेकंड के नग्न दृश्यों को हटाना पड़ा, 2 अपशब्दों को म्यूट किया गया और एक शराब के ब्रांड को धुंधला करना पड़ा।
'प्राइमटाइम' मीडिया की नैतिकता पर उठाती है सवाल
इन बदलावों से कई ऑनलाइन दर्शक खुश नहीं हैं, खासकर तब जब 'प्राइमटाइम' फिल्म पहले से ही वयस्कों के लिए बनाई गई है।
यह फिल्म पत्रकार क्रिस हैंसन की कहानी बताती है, जो एक ऐसे शो में काम करते हैं, जो ऑनलाइन शिकारियों को पकड़ता है। इसमें वे अपराध की रिपोर्टिंग और मनोरंजन के बीच के मुश्किल संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं।
इस फिल्म में मेरिट वेवर और फोबे ब्रिजर्स (जो अपनी पहली बड़ी फिल्म में नजर आ रही हैं) भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म मीडिया की नैतिकता और रचनात्मक आजादी की हद क्या होनी चाहिए, जैसे बड़े सवालों पर गौर करती है।