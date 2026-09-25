'प्राइमटाइम' के 7 सेकंड के सीन पर चली सेंसर की कैंची, भारत में रिलीज से पहले हुआ बदलाव

इन बदलावों से कई ऑनलाइन दर्शक खुश नहीं हैं, खासकर तब जब 'प्राइमटाइम' फिल्म पहले से ही वयस्कों के लिए बनाई गई है।

यह फिल्म पत्रकार क्रिस हैंसन की कहानी बताती है, जो एक ऐसे शो में काम करते हैं, जो ऑनलाइन शिकारियों को पकड़ता है। इसमें वे अपराध की रिपोर्टिंग और मनोरंजन के बीच के मुश्किल संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं।

इस फिल्म में मेरिट वेवर और फोबे ब्रिजर्स (जो अपनी पहली बड़ी फिल्म में नजर आ रही हैं) भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म मीडिया की नैतिकता और रचनात्मक आजादी की हद क्या होनी चाहिए, जैसे बड़े सवालों पर गौर करती है।