एरॉन टेलर-जॉनसन 'वेर्वुल्फ' के खौफनाक ट्रेलर में बिल्कुल बदले नजर आए, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

कब रिलीज होगी 'वर्वुल्फ'?

'वर्वुल्फ' के लिए रॉबर्ट एगर्स ने अपनी 'नोस्फेराटू' की टीम को फिर से बुलाया है। इसमें लिली-रोज डेप, विलेम डैफो और राल्फ इनेसन जैसे कलाकार, साथ ही जैक मॉरिस और कई अन्य शामिल हैं। इसकी पटकथा आइसलैंटिक लेखक स्जोन के साथ मिलकर लिखी गई है।

साल 2024 में आई 'नोस्फेराटू' ने बॉक्स ऑफिस पर 18.1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में इस नई फिल्म से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

'वर्वुल्फ' 25 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।