मार्वल फैंस के लिए डबल ट्रीट: 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर रिलीज, इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक मनोरंजन Apr 17, 2026

मार्वल के फैंस के लिए एक शानदार खबर है! रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने सिनेमाकॉन में अपनी आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डोमडे' का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। इस फिल्म में एवेंजर्स और एक्स-मेन पहली बार एक साथ दिखेंगे। वहीं, रॉबर्ट डॉनी जूनियर विक्टर वॉन डोम के दमदार किरदार में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 18 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर उतरेगी। इसके साथ ही, मार्वल फैंस की पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए 'एंडगेम' इसी सितंबर में फिर से सिनेमाघरों में आ रही है।