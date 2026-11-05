RJ महवश के वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आई

युजवेंद्र चहल ने प्रेग्नेंट धनश्री को दिया धोखा? जानिए RJ महवश के वायरल वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am Nov 05, 202611:01 am

क्या है खबर?

युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा की निजी जिंदगी फिर चर्चाओं में आ गई है। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्रिकेटर ने धनश्री को उस वक्त धोखा दिया, जब वह प्रेग्नेंट थीं। इन अटकलों की शुरुआत RJ महवश के पुराने वीडियो से हुई, जिसका एक हिस्सा ऑनलाइन वायरल हो गया। हालांकि, इस क्लिप में अभिनेत्री किसी दूसरे शख्स के बारे में बात कर रही थीं, न कि चहल पर आरोप लगा रही हैं।