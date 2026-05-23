रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास, बनी सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली पहली मराठी फिल्म 

देशमुख की 'मुंबई फिल्म कंपनी' दे रही हिट फिल्में

ये कामयाबी रितेश और जेनेलिया देशमुख की 'मुंबई फिल्म कंपनी' के बेहतरीन रिकॉर्ड में एक और मील का पत्थर साबित हुई है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 'बालक पालक' (जिसे नेशनल अवाॅर्ड मिला), 'येलो' और 'लाई भारी' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।

'राजा शिवाजी' की बात करें तो इसमें संजय दत्त, विद्या बालन, महेश मांजरेकर और खुद जेनेलिया जैसे बड़े कलाकार भी शामिल हैं, जो इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी खास इवेंट बना देता है।