रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास, बनी सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली पहली मराठी फिल्म
मनोरंजन
रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे तेजी से छूने वाली मराठी फिल्म बन गई है। फिल्म की चर्चा हर तरफ है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और दर्शक इसे बार-बार देखने भी आ रहे हैं। यही वजह है कि ये फिल्म पूरे महाराष्ट्र और उससे बाहर भी एक बड़ा सांस्कृतिक पल बन गई है।
देशमुख की 'मुंबई फिल्म कंपनी' दे रही हिट फिल्में
ये कामयाबी रितेश और जेनेलिया देशमुख की 'मुंबई फिल्म कंपनी' के बेहतरीन रिकॉर्ड में एक और मील का पत्थर साबित हुई है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 'बालक पालक' (जिसे नेशनल अवाॅर्ड मिला), 'येलो' और 'लाई भारी' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।
'राजा शिवाजी' की बात करें तो इसमें संजय दत्त, विद्या बालन, महेश मांजरेकर और खुद जेनेलिया जैसे बड़े कलाकार भी शामिल हैं, जो इस फिल्म को दर्शकों के लिए और भी खास इवेंट बना देता है।