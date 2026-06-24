जानें OTT पर कब और कहां देख सकते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी'?
क्या आप इतिहास के एक रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' 26 जून को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को आपके पर्दे तक पहुंचाएगी। यह फिल्म पहले 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन और निर्माण खुद रितेश ने किया है।
इसमें शिवाजी के स्वराज्य की लड़ाई और मुगल साम्राज्य के साथ उनके संघर्ष को दिखाया गया है।
'राजा शिवाजी'इस पर है केंद्रित
यह फिल्म 17वीं सदी के भारत की पृष्ठभूमि पर बनी है। इसमें एक युवा नेता की यात्रा दिखाई गई है, जो अपनी माता राजमाता जीजाबाई से प्रेरित होकर एक महान योद्धा राजा बनता है।
रितेश ने खुद शिवाजी की भूमिका निभाई है। फिल्म जेनेलिया देशमुख उनकी पत्नी साईबाई की भूमिका में हैं, संजय दत्त अफजल खान बने हैं और विद्या बालन खदीजा सुल्ताना का किरदार निभा रही हैं।
फिल्म में अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री और फरदीन खान जैसे बड़े कलाकार भी हैं। इसके अलावा, सलमान खान का एक खास कैमियो भी देखने को मिलेगा।
नेटफ्लिक्स पर आने से यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है।