शूटिंग

'जय हनुमान' के बाद शुरू हो जाएगा परियोजना पर काम

रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ, निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म 'जय हनुमान' की शूटिंग पूरी करने के बाद, 'द प्राइड ऑफ भारत' में जुट जाएंगे। इसकी शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में फिल्माया जाएगा। फिल्म के निर्देशन की कमान संदीप सिंह ने संभाली है। दिसंबर, 2024 में निर्माताओं ने फिल्म से ऋषभ का पहला लुक जारी किया था, जिसमें वह छत्रपति के रूप में नजर आए थे। तब से फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।