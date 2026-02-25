ऋषभ शेट्‌टी ने फिल्म 'जय हनुमान' पर अपडेट दिया

ऋषभ शेट्‌टी ने फिल्म 'जय हनुमान' पर दिया अपडेट, बोले- दर्शकों को जरूर पसंद आएगी

लेखन ज्योति सिंह 05:02 pm Feb 25, 202605:02 pm

क्या है खबर?

'कांतारा: चैप्टर 2' से दुनियाभर का दिल जीतने के बाद ऋषभ शेट्‌टी अगली फिल्म 'जय हनुमान' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में, कन्नड़ अभिनेता ने अपनी पत्नी प्रगति शेट्टी के साथ कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मंत्रालयम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु राघवेंद्र स्वामी से मुलाकात की। ऋषभ ने यह दौरा स्वामी के जन्मदिन के अवसर पर किया और उन्हें समर्पित गुरु वैभवोत्सव में भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने आगामी फिल्म 'जय हनुमान' पर अपडेट दिया है।