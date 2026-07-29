ऑस्ट्रेलिया में लहराएगा ऋषभ शेट्टी का परचम, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में मिलेगा खास सम्मान

ऋषभ शेट्टी ने कहा कि अपनी संस्कृति से जुड़ी कहानियां पर्दे पर लाना उनका हमेशा से सपना रहा है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उनकी फिल्में अब दुनियाभर के लोगों का दिल जीत रही हैं। वो इस फेस्टिवल में एक खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। ऋषभ जल्द ही संदीप सिंह की ऐतिहासिक फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगे।