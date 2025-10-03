बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने पहले दिन की तूफानी कमाई, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर (2 अक्टूबर) सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई की और कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से इसे जबरदस्त सराहना मिल रही है। 'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2022 में आई ऋषभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कंतारा' का प्रीक्वल है। फिल्म के पहले दिन की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं।
कारोबार
'कांतारा- चैप्टर 1' का पहले दिन चला जादू
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा- चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले दिन 60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हिंदी भाषा में इसने करीब 19-21 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसने इस साल की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों 'छावा' (31 करोड़ रुपये) और 'सैयारा' (22 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, पवन कल्याण की 'दे कॉली हिम OG' (63.75 करोड़) और रजनीकांत की 'कुली' (65 करोड़) से पीछे रह गई।
फिल्म
ऋषभ के अलावा ये सितारे आए नजर
होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा द्वारा निर्मित 'कांतारा- चैप्टर 1' के मुख्य अभिनेता और निर्देशक ऋषभ हैं। उनके अलावा इस प्रीक्वल फिल्म में रुक्मिणी वसंत , गुलशन देवैया और जयराम प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संपादन सुरेश ने किया है जबकि बी अजनीश लोकनाथ ने संगीत दिया है। इससे पहले साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कंतारा' के लिए ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था।