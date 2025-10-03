बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने पहले दिन की तूफानी कमाई, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

कारोबार

'कांतारा- चैप्टर 1' का पहले दिन चला जादू

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा- चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले दिन 60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हिंदी भाषा में इसने करीब 19-21 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसने इस साल की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों 'छावा' (31 करोड़ रुपये) और 'सैयारा' (22 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, पवन कल्याण की 'दे कॉली हिम OG' (63.75 करोड़) और रजनीकांत की 'कुली' (65 करोड़) से पीछे रह गई।