जुबीन गर्ग मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ के बाद अन्य 2 को किया गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 11:25 am Oct 03, 202511:25 am

गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट है कि मामले की जांच कर रही SIT ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत घटनास्थल पर मौजूद थे। SIT पिछले 6 दिनों से दोनों के साथ पूछताछ कर रही थी। जुबीन की मौत मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।