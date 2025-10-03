जुबीन गर्ग मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ के बाद अन्य 2 को किया गिरफ्तार

जुबीन गर्ग मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ के बाद अन्य 2 को किया गिरफ्तार
क्या है खबर?
गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट है कि मामले की जांच कर रही SIT ने 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत घटनास्थल पर मौजूद थे। SIT पिछले 6 दिनों से दोनों के साथ पूछताछ कर रही थी। जुबीन की मौत मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
कार्रवाई
जुबीन की तैरते हुए बनाई थी वीडियो
SIT से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, जुबीन के बैंडमेट शेखर और सह-गायक अमृतप्रभा के खिलाफ जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। आगे की जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। सूत्रों ने बताया है कि वीडियो में शेखर को जुबीन के बहुत करीब तैरते हुए देखा गया था। वहीं अमृतप्रभा अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इससे पहले गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा और नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को गिरफ्तार किया गया है।
आराेप
सिद्धार्थ और श्यामकानु पर लगा ये आरोप
असम पुलिस ने जुबीन की मौत मामले में गिरफ्तार प्रबंधक और आयोजक पर हत्या की धारा लगा दी है। SIT का नेतृत्व कर रहे स्पेशल DGP (CIF) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, "हमने दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 61(2)/105/106(1)/103 की धाराएं लगा दी हैं। मामले की जांच चल रही है। ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं।" उधर, सिंगापुर पुलिस बल ने कहा है कि जुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना निकली है।