ऋचा चड्ढा का OTT के बाद अब यूट्यूब पर जलवा, 'मुसाफिरी' के साथ नया सफर शुरू

ऋचा बोलीं, "उम्मीद है कि दर्शक इसे देखकर न केवल अपनी अगली ट्रिप के नए विचार लेकर जाएंगे, बल्कि उन खूबसूरत जगहों और वहां रहने वाले लोगों के प्रति उनका नजरिया भी बदलेगा।"

सीरीज और बतौर निर्माता अपने मकसद पर बात कर ऋचा ने कहा, "मुझे ऐसी कहानियों को बढ़ावा देना पसंद है, जो अर्थपूर्ण हों, और 'मुसाफिरी' मेरी इसी सोच को दर्शाती है। मैं इस खास सफर को आप सभी के साथ साझा करने के लिए बेहद उत्सुक हूं।"