'बिग बॉस 20' से बाहर आते ही रीति तिवारी ने सौतेले पिता पर की कानूनी कार्रवाई, जानें क्या है पूरा मामला?

शो से निकलने के बाद रीति ने एक बार फिर बताया कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से इसकी जानकारी देंगी।

इसी बीच, एकम ने रीति की महंगी खरीददारी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यह उनकी बताई गई आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाता।

शो के दौरान रीति ने यह भी बताया था कि उन्हें अपना करियर बनाने में पिता का समर्थन नहीं मिला। इस कानूनी लड़ाई से 'बिग बॉस 20' के इस सीजन का ड्रामा और दिलचस्प हो गया है।