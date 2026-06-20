रिया कपूर के लिए किराए पर लिए गए डेढ़ करोड़ के झुमके न्यूयॉर्क में चोरी, जांच में जुटी पुलिस

रिया कपूर के लिए किराए पर लिए गए डेढ़ करोड़ के झुमके न्यूयॉर्क में चोरी, जांच में जुटी पुलिस
मेट गाला इवेंट से ठीक पहले न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे से 2 बेहद महंगे झुमके गायब हो गए, जिनकी कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपये है। दरअसल, ये कीमती झुमके रिया कपूर के मेट गाला लुक के लिए किराए पर लिए गए थे। पन्ने से जड़े हुए ये दोनों झुमके मुंबई के मशहूर 'मेहता एंड गोयनका ज्वैलर्स' से किराए पर लिए गए थे।
शिकायत के बाद जांच जारी
इन गहनों को मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह मुंबई से न्यूयॉर्क लेकर आई थीं। होटल पहुंचने पर जब उन्होंने अपना बैग खोला तो गहनों के डिब्बे खाली मिले। न्यूयॉर्क से मुंबई वापस लौटकर उन्होंने इस चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई।
अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस टीम एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के पूरे रास्ते का पता लगा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि झुमके कहां से गायब हुए और उन्हें किसने चुराया। इस पूरी घटना की वजह से रिया कपूर का मेट गाला का अनुभव भी फीका पड़ गया।