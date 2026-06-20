रिया कपूर के लिए किराए पर लिए गए डेढ़ करोड़ के झुमके न्यूयॉर्क में चोरी, जांच में जुटी पुलिस

शिकायत के बाद जांच जारी

इन गहनों को मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह मुंबई से न्यूयॉर्क लेकर आई थीं। होटल पहुंचने पर जब उन्होंने अपना बैग खोला तो गहनों के डिब्बे खाली मिले। न्यूयॉर्क से मुंबई वापस लौटकर उन्होंने इस चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई।

अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस टीम एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के पूरे रास्ते का पता लगा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि झुमके कहां से गायब हुए और उन्हें किसने चुराया। इस पूरी घटना की वजह से रिया कपूर का मेट गाला का अनुभव भी फीका पड़ गया।