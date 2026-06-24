रजनीकांत का फिल्म 'धर्मन' इवेंट पर बड़ा खुलासा, बोले - बोलूं तो समस्या चुप रहूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग
मनोरंजन
अपनी फिल्म 'धर्मन' के शीर्षक सार्वजनिक करने के इवेंट में रजनीकांत ने खुलकर बताया कि लोगों की कड़ी नजर से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल होता है।
उन्होंने कहा कि चाहे वे बोलें या चुप रहें, हर हाल में उन्हें आलोचना झेलनी पड़ती है। रजनीकांत ने बताया, 'अगर मैं बोलूं, तो कोई न कोई समस्या खड़ी कर देते हैं, अगर मैं चुप रहूं, तो कहते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहा? मुंह में गांठ क्यों है? और मेरा मजाक उड़ाते हैं।'
इस लगातार दबाव के चलते अब वे कोई भी भाषण देने से हिचकिचाने लगे हैं।