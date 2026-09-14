कारगिल वॉर हीरो पर अस्पताल में हुआ हमला, नेटफ्लिक्स सीरीज वाले कैप्टन ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
कारगिल युद्ध में अपनी सेवाएं दे चुके और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में भी नजर आने वाले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता ने एक अस्पताल में हुई झड़प के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
अमित बताते हैं कि पार्किंग को लेकर कुछ विवाद होने पर, पार्किंग के एक कर्मचारी ने उनकी गाड़ी पर लोहे के डंडे से हमला किया और उन्हें धमकी भी दी।
उनकी शिकायत है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और अस्पताल ने इस घटना के बारे में गलत जानकारी दी।
कारगिल के अनुभवों की झलक दिखाती है 'ऑपरेशन सफेद सागर'
अपने कॉल साइन 'गूफी' के नाम से मशहूर अमित ने भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में फाइटर पायलट के तौर पर देश की सेवा की।
'ऑपरेशन सफेद सागर' में कारगिल युद्ध के दौरान उनके असल अनुभवों को दर्शाया गया है। यह सीरीज दर्शकों को उन बेहद मुश्किल और महत्वपूर्ण मिशनों का हिस्सा होने का अनुभव करीब से दिखाती है।