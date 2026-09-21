रेसिडेंट एविल ने मचाई धूम, भारत में पहले वीकेंड में कमाए 11.3 करोड़

यह रीबूट ब्रायन नाम के एक मेडिकल कूरियर की कहानी है, जो रैकून सिटी में फैले एक खतरनाक वायरस के प्रकोप के बीच फंस जाता है।

फिल्म में 'रेसिडेंट एविल 2' गेम जैसा माहौल और कहानी दिखती है। ब्रायन को एक संवेदनशील मेडिकल सामान रैकून सिटी जनरल अस्पताल तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए वह समय से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करता है।

जैक क्रेगर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ऑस्टिन एब्राम्स, जैक चेरी और काली रीस जैसे कलाकार इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म पुरानी और नई पीढ़ी के फैंस के लिए फ्रेंचाइजी का दूसरा रीबूट है।