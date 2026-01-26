गणतंत्र दिवस 2026: संजय लीला भंसाली ने दिखाई भारतीय सिनेमा की झलक, देखें वीडियो
क्या है खबर?
गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का शौर्य कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया। भारतीय सेना के वीर जवानों ने परेड में हिस्सा लेकर शानदार प्रस्तुति दी। वहीं अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृतिक झाकियों ने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को मिली थी, जिन्होंने पहली बार 'भारत गाथा' झांकी को पेश करते हुए इतिहास रच दिया है।
झांकी
भंसाली ने दिखाई भारतीय सिनेमा की विरासत
भंसाली को उनके भव्य फिल्मी सेट के लिए जाना जाता है। गणतंत्र दिवस के असवर पर उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए झांकी तैयार की। कर्तव्य पथ पर जब 'भारत गाथा' झांकी निकली तो लोग देखते ही रह गए। झांकी को प्राचीन फिल्म उपकरणों से सजाया गया, जिसमें स्वर्णिम फिल्म कैमरा और फिल्मी रीलें शामिल थीं। इसके अलावा, मुख्य भाग में "बॉक्स ऑफिस" का बोर्ड लगाया गया। गायिका श्रेया घोषाल भी अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतते दिखीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'भारत गाथा' झांकी की झलक
What a proud moment @shreyaghoshal ❤️— pradipta #TeamShreya #SGTribe (@sgian_pradipta) January 26, 2026
77th Republic Day parade is witnessing a special tableau, designed by Sanjay Leela Bhansali. The theme, 'Bharat Gatha', celebrates Indian cinema as a part of the nation's cultural legacy, featuring a specially-composed song by Shreya Ghoshal pic.twitter.com/LosgQhnJwA