गणतंत्र दिवस 2026: अक्षय कुमार से अनुपम खेर तक, इन सितारों ने दी शुभकामनाएं

अभिनेता अक्षय ने एक्स पर 2 पंक्तियों के साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिसके साथ में कैप्शन दिया, 'गर्व से कहो, हम भारतीय हैं! गणतंत्र दिवस की बधाई। जय हिंद! जय भारत!' ऋतिक रोशन ने लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिन्द' उनके अलावा, मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर तिरंगे के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लोगों को बधाई दी है।

गर्व से कहो, हम भारतीय हैं! Happy Republic Day. जय हिंद! जय भारत! 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/UgeW3ym3li

पोस्ट

अनुपम खेर ने दी बधाई, आलिया भट्‌ट के पोस्ट ने खींचा ध्यान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिग्गज अभिनेता अनुपम ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी को रिपब्लिक डे की बधाई हो। जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! वंदे मातरम्!' आलिया भट्‌ट ने राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर साझा की है जिसे उनकी बेटी राहा कपूर ने बनाया है। सुनील शेट्‌टी, सोनम कपूर, कमल हासन समेत अन्य सितारे भी इस जश्न को सोशल मीडिया पर मनाते दिखाई दिए।