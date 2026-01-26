LOADING...
गणतंत्र दिवस 2026: अक्षय कुमार से अनुपम खेर तक, इन सितारों ने दी शुभकामनाएं

लेखन ज्योति सिंह
Jan 26, 2026
10:44 am
क्या है खबर?

आज (26 जनवरी) यानी, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर हिंदुस्तानी गर्व के साथ इस जश्न को मना रहा है। देशभर में जगह-जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। इस खास मौके पर फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अनुपम खेर से लेकर आलिया भट्‌ट तक नक सोशल मीडिया के जरिए देशवासियाें को बधाई दी है।

संदेश

अक्षय कुमार ने साझा किया संदेश

अभिनेता अक्षय ने एक्स पर 2 पंक्तियों के साथ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिसके साथ में कैप्शन दिया, 'गर्व से कहो, हम भारतीय हैं! गणतंत्र दिवस की बधाई। जय हिंद! जय भारत!' ऋतिक रोशन ने लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिन्द' उनके अलावा, मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर तिरंगे के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लोगों को बधाई दी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

पोस्ट

अनुपम खेर ने दी बधाई, आलिया भट्‌ट के पोस्ट ने खींचा ध्यान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिग्गज अभिनेता अनुपम ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आप सभी को रिपब्लिक डे की बधाई हो। जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! वंदे मातरम्!' आलिया भट्‌ट ने राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर साझा की है जिसे उनकी बेटी राहा कपूर ने बनाया है। सुनील शेट्‌टी, सोनम कपूर, कमल हासन समेत अन्य सितारे भी इस जश्न को सोशल मीडिया पर मनाते दिखाई दिए।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

