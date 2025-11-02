शाहरुख खान काे फिल्मों में पहुंचाने वाला कौन? रेणुका शहाणे ने खोल दिया बड़ा राज

खुलासा टीवी की दुनिया में ही मस्त थे शाहरुख- रेणुका रेणुका ने एक हालिया बातचीत में बताया, "भले ही शाहरुख अपने पहले टीवी शो के बाद काफी लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन उनकी फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो 'फौजी' के बाद पहले से ही टीवी स्टार बन चुके थे। 'फौजी' के बाद जो दीवानगी मैंने उनके लिए देखी थी, वो हम 'सर्कस' की शूटिंग के दौरान देख रहे थे। हम हैरान थे। उस समय उन्हें फिल्मों में नहीं जाना था। वाे टीवी जगत में ही बहुत खुश थे।"

स्टारडम मां ने बनाया शाहरुख को फिल्म स्टार बातचीत में रेणुका ने आगे कहा, "लोग उस समय भी कहते थे कि शाहरुख को फिल्मों में जाना चाहिए, लेकिन शाहरुख खुद थिएटर और टीवी में ही खुश थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उत्साहित नहीं थे। हालांकि, बाद में वो फिल्मों में आए, शायद इसलिए क्योंकि उनकी मां चाहती थीं कि उनका बेटा फिल्म स्टार बने और आज देखो वो वास्तव में बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं।"

नाज रेणुका को शाहरुख पर गर्व रेणुका कहती हैं कि उन्हें शुरू से लगता था कि शाहरुख एक दिन बहुत बड़े फिल्म स्टार बनेंगे, उनमें सोच सटीक थी, बहुत प्रतिभाशाली थी और लोगों से बात करने की समझ, उनके पास सब कुछ था। वो अपने काम के लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं। आज भी उनका जुनून कम नहीं हुआ है और इसलिए वो आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्हें दुनिया पसंद करती है। रेणुका ने कहा कि उन्हें शाहरुख पर बहुत गर्व है।

तारीफ "बड़े सभ्य आदमी हैं शाहरुख" रेणुका ने कहा कि शाहरुख बहुत सभ्य और अच्छे इंसान हैं। वो हर इंसान से इज्जत से बात करते हैं। चाहे वो स्पॉट बॉय हो, कॉस्ट्यूम वाला हो, लाइट वाला हो या टीम का कोई भी सदस्य। रेणुका ने बताया कि शाहरुख सबको ये एहसास करवाते हैं कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी को कम या छोटा नहीं समझते। किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। बच्चे हों या बड़े, सबके साथ सम्मान और प्यार से पेश आते हैं।