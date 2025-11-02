पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां ने 89 की उम्र में छोड़ा साथ

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल, अभिनेता की मां हेमवंती देवी का 89 वर्ष की उम्र में बिहार में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो काफी समय से अस्वस्थ थीं। मां के बेहद करीब रहे पंकज इस समय गहरे सदमे में हैं। वो अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी, संस्कारों और संघर्ष की समझ उनकी मां से ही मिली थी।

दुखद घड़ी परिवार ने किया ये अनुरोध परिवार के अनुसार, अभिनेता की मां ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। पंकज त्रिपाठी अपनी मां के अंतिम क्षणों में उनके पास ही मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार बेलसंड में परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में किया गया। त्रिपाठी परिवार ने सभी लोगों से निवेदन किया कि हेमवंती देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, वहीं परिवार ने मीडिया से अनुरोध किया है कि इस दुख की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करें।

लगाव मां के साथ पंकज का रिश्ता पंकज अपनी मां के बेहद करीब थे। वो यही कहते रहे हैं कि मां उनकी सबसे बड़ी गुरु थीं। उन्होंने बचपन से ही अभिनेता को अनुशासन, विनम्रता और दया का पाठ पढ़ाया। जो भी अच्छाई, सादगी और इंसानियत उनके अंदर दिखती है, वो उनकी मां की सीख की वजह से है। वो अक्सर बताते थे कि सफल होने के बाद भी उनकी मां ने कभी घमंड नहीं आने दिया और उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की सलाह दी।

चिंता पंकज को टीवी पर देखकर क्या कहती थीं मां? पंकज के पिता पंडित बनारस तिवारी का निधन साल 2023 में हुआ था। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। पंकज ये भी कह चुके हैं कि उनके माता-पिता को उनके काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। एक बार उन्होंने बताया था, "मेरी मां मुझे टीवी पर देखकर कहती हैं कि उसे बोलो वो पतला हो गया है। ढंग से खाना नहीं खा रहा। नींद पूरी नहीं कर रहा। उन्हें एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है।"