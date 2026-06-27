ओडिया और बंगाली सिनेमा को बड़ी क्षति, दिग्गज सिनेमैटोग्राफर दिलीप रे का बीमारी के बाद निधन
ओडिया और बंगाली सिनेमा जगत के एक बेहद सम्मानित और मशहूर सिनेमैटोग्राफर दिलीप रे का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप राय को कैमरे के पीछे रहकर बेहतरीन फिल्में बनाने और अपनी खास कलात्मक सोच के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। उनके निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि ये राज्य के सांस्कृतिक जगत के लिए एक ऐसी बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।
दिलीप रे ने बनाईं 80 से अधिक ओडिया फिल्में
ओडिशा के कटक में जन्मे दिलीप रे ने बेंगलुरु से सिनेमैटोग्राफी की पढ़ाई की थी। उन्होंने अपने करियर में 80 से भी ज्यादा ओडिया फिल्में बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें 'तिसंध्या' और 'बिधिर बिधान' जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। ओडिया के साथ-साथ उन्होंने बंगाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज़ और टीवी धारावाहिकों के लिए भी शानदार काम किया। उनकी इसी बेहतरीन प्रतिभा के लिए उन्हें 5 बार 'ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार' से नवाजा गया था। उनका काम आज भी देश के युवा फिल्ममेकर्स को प्रेरित करता है।