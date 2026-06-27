ओडिया और बंगाली सिनेमा को बड़ी क्षति, दिग्गज सिनेमैटोग्राफर दिलीप रे का बीमारी के बाद निधन मनोरंजन Jun 27, 2026

ओडिया और बंगाली सिनेमा जगत के एक बेहद सम्मानित और मशहूर सिनेमैटोग्राफर दिलीप रे का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप राय को कैमरे के पीछे रहकर बेहतरीन फिल्में बनाने और अपनी खास कलात्मक सोच के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। उनके निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि ये राज्य के सांस्कृतिक जगत के लिए एक ऐसी बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।