आमिर खान पर उमड़ा रेखा का प्यार, सबके सामने कह दी अपने दिल की बात

आमिर खान पर उमड़ा रेखा का प्यार, सबके सामने कह दी अपने दिल की बात
आमिर खान प्रोडक्शंस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। इस महफिल में जब दिग्गज अभिनेत्री रेखा और आमिर का आमना-सामना हुआ तो रेखा ने आमिर के साथ दोबारा काम करने की अपनी पुरानी इच्छा जाहिर की। रेखा की ये ख्वाहिश साल 1992 में शुरू हुई उनकी अधूरी साइंस-फिक्शन फिल्म 'टाइम मशीन' से जुड़ी है। रेखा ने जब आमिर को इस फिल्म की याद दिलाई तो आमिर ने मुस्कुराते हुए पुराना किस्सा याद किया और कहा, "अरे! हमने तो इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी।
रेखा की आमिर के साथ काम करने की दिली तमन्ना
स्टेज पर रेखा ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मुझे कहना पड़ेगा, मेरा एक सपना है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि यह सच हो जाए, और वो ये है कि मैं इस लड़के (आमिर खान) के साथ काम करूं।" फिल्म 'टाइम मशीन' लगभग बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन पैसों की दिक्कत और निर्देशक शेखर कपूर के विदेश चले जाने की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया। साल 2008 में इसे फिर से शुरू करने की कोशिश भी रंग नहीं ला पाई।
लगी सितारों की महफिल
इस इवेंट में सलमान खान, करीना कपूर खान, काजोल और जूही चावला जैसे कई बड़े बॉलीवुड सितारे शामिल हुए थे। इसने इस मौके को न सिर्फ आमिर के प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ी उपलब्धि बना दिया, बल्कि रेखा को भी अपनी वर्षों पुरानी इच्छा खुलकर जाहिर करने का अवसर दिया।