आमिर खान पर उमड़ा रेखा का प्यार, सबके सामने कह दी अपने दिल की बात मनोरंजन Jun 14, 2026

आमिर खान प्रोडक्शंस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। इस महफिल में जब दिग्गज अभिनेत्री रेखा और आमिर का आमना-सामना हुआ तो रेखा ने आमिर के साथ दोबारा काम करने की अपनी पुरानी इच्छा जाहिर की। रेखा की ये ख्वाहिश साल 1992 में शुरू हुई उनकी अधूरी साइंस-फिक्शन फिल्म 'टाइम मशीन' से जुड़ी है। रेखा ने जब आमिर को इस फिल्म की याद दिलाई तो आमिर ने मुस्कुराते हुए पुराना किस्सा याद किया और कहा, "अरे! हमने तो इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी।