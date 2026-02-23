RD बर्मन की जिंदगी को फिल्मी पर्दे पर दिखाएंगे निर्देशक नीरज पांडे? बायोपिक की चर्चा
क्या है खबर?
दिग्गज भारतीय संगीतकार RD बर्मन अचानक से खबरों की दुनिया में आ गए हैं। चर्चा है कि उनपर एक बायोपिक बनाई जा रही है, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी नीरज पांडे ने उठाई है। नीरज को अक्षय कुमार की फिल्म 'स्पेशल 26', 'बेबी' और 'सिकंदर का मुकद्दर' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के लिए जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक 'MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' के बाद, नीरज दोबारा से इस शैली में वापसी करेंगे।
शूटिंग
कहानी हुई पूरी, इन जगहों पर होगी शूटिंग
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक नीरज की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहानी पूरी कर ली है। इसके अलावा, स्कॉटलैंड और बुडापेस्ट में रेकी कर ली है, जिससे वहां शूटिंग होने की संभावना है। फिल्म के लिए कास्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक प्रमुख अभिनेता के साथ बातचीत चल रही है जो पहले भी एक प्रतिष्ठित बायोपिक फिल्म का मुख्य पात्र रह चुके हैं।
परिचय
RD बर्मन और उनकी संगीत रचना
RD बर्मन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में महान संगीतकारों में से एक गिना जाता है। उनका संगीतमय करियर 1960 से 1990 के दशक के बीच रह था, जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वह किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुके थे। उनके लोकप्रिय गानों में 'महबूबा महबूबा', 'दम मारो दम' जैसे 'महबूबा महबूबा' जैसे कई गाने शामिल हैं। 1994 में 54 वर्षीय संगीतकार का निधन हो गया था।