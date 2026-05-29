सिनेमाघरों के बजाए इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 'भीमसेरी- एक गांव की कहानी'
रविंद्र सिद्धार्थ पुरी की नई तेलुगु फिल्म 'भीमसेरी- एक गांव की कहानी' अब अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए के लिए उपलब्ध हो गई है।
यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बजाय सीधे OTT पर आई है और प्राइम के सदस्य इसे अभी देख सकते हैं। फिल्म भीमसेरी गांव के जीवन में उतरती है, जहां जातीय संघर्षों, पारिवारिक रहस्यों और भावनाओं से जुड़े मुश्किल फैसलों को दिखाया गया है।
'भीमसेरी' में दिखाया गया है जाति संघर्ष और भ्रष्टाचार
ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी को गांव वालों के बढ़ते तनाव से जोड़ती है। इस दौरान गांव वाले सामाजिक दबावों का सामना करते हैं और स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं।
इस फिल्म में सौजन्या बोडू, नटराज बुर्रा, महेश पेगराला और सिरी रविलाचारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'भीमसेरी' इस बात का भी सबूत है कि इन दिनों कई फिल्में सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, जिससे घर बैठे नई रिलीज देखना आसान हो गया है। वहीं इस फिल्म की IMDb रेटिंग का अभी इंतजार है।