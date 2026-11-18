रवि ने लक्ष्मण का किरदार निभाने को अपने करियर का एक ‘अहम मोड़’ कहा है। यह इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस भूमिका ने उन्हें पूरी तरह से ईमानदार बनने की चुनौती दी है।

वह फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा को इसका श्रेय देते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण के किरदार में और गहराई के साथ-साथ उसे कुछ आजादी भी दी।

फिल्म में शानदार अभिनय और दमदार निर्देशन के कारण रवि और इस फिल्म दोनों को ही दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों से खूब सराहना मिली है।