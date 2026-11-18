'रामायण' के लक्ष्मण रवि दुबे ने खोला राज, बोले- समर्पण से पाया करियर का सबसे बड़ा मोड़
'रामायण' में भगवान लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे बताते हैं कि उनके लिए 'समर्पण' ही मूल मंत्र था। इसी के सहारे वह इस वफादार और विचारशील किरदार को जीवंत कर पाए।
लक्ष्मण के कर्तव्य के भाव को असल बनाने के लिए उन्होंने अपने निजी अनुभवों का भी सहारा लिया।
रवि ने यह भी बताया कि खुद को पूरी तरह किरदार में डुबो देना और यहां तक कि सरगुन की नजर से चीजों को ज्यादा समझना उन्हें इस भूमिका से गहराई से जुड़ने में सहायक रहा।
रवि ने लक्ष्मण की भूमिका को करियर का सबसे अहम बताया
रवि ने लक्ष्मण का किरदार निभाने को अपने करियर का एक ‘अहम मोड़’ कहा है। यह इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस भूमिका ने उन्हें पूरी तरह से ईमानदार बनने की चुनौती दी है।
वह फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा को इसका श्रेय देते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण के किरदार में और गहराई के साथ-साथ उसे कुछ आजादी भी दी।
फिल्म में शानदार अभिनय और दमदार निर्देशन के कारण रवि और इस फिल्म दोनों को ही दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों से खूब सराहना मिली है।