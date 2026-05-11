अभिनेत्री रवीना रवि ने गुपचुप की शादी, जानिए कौन हैं उनके पति मनोरंजन May 11, 2026

'मामन्नन' और 'लव टुडे' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री रवीना रवि ने हाल ही में फिल्ममेकर देवन जयकुमार के साथ निजी तौर पर शादी रचा ली है। यह शादी बेहद सादे और निजी समारोह में हुई, जिसमें केवल उनके करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए। रवीना की मां श्रीजा रवि ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि उनके पति की गैरमौजूदगी में शादी की तैयारियां करना वाकई मुश्किल रहा। हालांकि, उन्हें पूरा यकीन है कि नए परिवार के समर्थन से रवीना अपने अभिनय और डबिंग करियर में लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और नई ऊंचाइयों को छूएंगी।