रवि तेजा के भतीजे की डेब्यू फिल्म 'मारेम्मा' का ट्रेलर हुआ जारी, दिखी जबरदस्त ग्रामीण ड्रामा की झलक

फिल्म 'मारेम्मा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म से रवि तेजा के भतीजे माधव ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।

तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों पर बनी यह गांव की कहानी एक युवा लड़के और उसकी भैंस 'मारी' के गहरे रिश्ते को दिखाती है।

ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में सस्पेंस भी है, क्योंकि गांव में रहस्यमय तरीके से भैंसों की मौत हो रही है।

ऐसे में माधव अपने दोस्त (भैंस) को बचाने के लिए आगे बढ़ता है।