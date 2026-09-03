रवि तेजा के भतीजे की डेब्यू फिल्म 'मारेम्मा' का ट्रेलर हुआ जारी, दिखी जबरदस्त ग्रामीण ड्रामा की झलक
मनोरंजन
फिल्म 'मारेम्मा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म से रवि तेजा के भतीजे माधव ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।
तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों पर बनी यह गांव की कहानी एक युवा लड़के और उसकी भैंस 'मारी' के गहरे रिश्ते को दिखाती है।
ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में सस्पेंस भी है, क्योंकि गांव में रहस्यमय तरीके से भैंसों की मौत हो रही है।
ऐसे में माधव अपने दोस्त (भैंस) को बचाने के लिए आगे बढ़ता है।
नागराज की 'मारेम्मा' कब होगी रिलीज?
नए निर्देशक मनचला नागराज ने 'मारेम्मा' का निर्देशन किया है। इस फिल्म में दीपा बालू और अनुभवी अभिनेता विनोद कुमार भी नजर आएंगे।
यह फिल्म 10 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं, रवि की फिल्म 'इरुमुडी', जो 21 अगस्त को रिलीज हुई थी, ने सिर्फ 13 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 169.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।