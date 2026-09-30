नेटफ्लिक्स पर रवि तेजा की 'इरुमुडी' का जलवा

नेटफ्लिक्स पर रवि तेजा का राज, दुनियाभर के दर्शकों पर चढ़ा 'इरुमुडी' का खुमार

लेखन नेहा शर्मा 07:13 pm Sep 30, 202607:13 pm

क्या है खबर?

'मास महाराजा' रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' ने सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद अब OTT पर भी अपना जलवा बिखेरा है। शिवा निर्वाणा के निर्देशन में बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ग्लोबल टॉप-10 गैर अंग्रेजी फिल्मों की सूची में नंबर-1 पर पहुंच गई है। फिल्म की कहानी पिता और बेटी के मजबूत रिश्ते पर आधारित है। इसमें रवि तेजा की दमदार एक्टिंग और भावुक अंदाज को दुनियाभर के दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।