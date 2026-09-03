'गांधारी' रिव्यू: तापसी पन्नू का अभिनय कमाल, पर फिल्म में फीका पड़ा रोमांच

लेखन नेहा शर्मा 06:02 pm Sep 03, 202606:02 pm

क्या है खबर?

देवाशीष मखीजा के निर्देशन और कनिका ढिल्लों के लेखन में बनी तापसी पन्नू अभिनीत एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। कनिका ढिल्लों और तापसी की जोड़ी इससे पहले भी 'हसीन दिलरुबा' और 'फिर आई हसीन दिलरुबा' जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुकी है, इसलिए इस नई फिल्म से भी दर्शकों और समीक्षकों को काफी उम्मीदें थीं। ऐसे में उनकी ये नई पेशकश अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रही या नहीं, जानने के लिए पढ़िए ये रिव्यू।