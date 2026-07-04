'धुरंधर' जैसी एक्शन फिल्मों को टक्कर देगी 'धमाल 4' की जबरदस्त कॉमेडी, रवि किशन ने किया दावा
मशहूर अभिनेता रवि किशन अपनी आने वाली फिल्म 'धमाल 4' को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने इस फिल्म को 'मजेदार पागलपन' बताया है। उनका मानना है कि आज के समय में दर्शक बड़े पर्दे पर इसी तरह की फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं।
रवि किशन ने आगे कहा कि भले ही बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी मारधाड़ वाली फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब लोगों का झुकाव कॉमेडी फिल्मों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि 'धमाल 4' सिनेमाघरों में एकदम सही समय पर रिलीज होने जा रही है।
'धमाल 4' 10 जुलाई को होगी रिलीज
इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है। इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। रवि फिल्म में एक समुद्री डाकू का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट की खूब तारीफ की और कहा कि इसके सभी कॉमेडी पंच दर्शकों को खूब हंसाएंगे। फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। 'धमाल 4' इसी साल 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रवि की आने वाली फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' है। इसमें भी उनका एक अहम रोल होगा।