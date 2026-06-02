रवीना टंडन के परिवार को झटका, भरोसेमंद दोस्त ने चुराए लाखों के गहने; हुई गिरफ्तार

राजीव के गहने वापस पाने के लिए पुलिस की जांच जारी

ये गायब हुए गहने राजीव के दिवंगत पिता ने उन्हें दिए थे, जिनसे परिवार का गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। परिवार को इन गहनों के गायब होने का पता 2 अक्टूबर, 2025 को दशहरे की साफ-सफाई के दौरान चला।

ऐसे में मई में राजीव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद राशी को हिरासत में लिया गया और अब उसने चोरी की बात कबूल कर ली।

उसने कुछ घड़ियां तो लौटा दीं, लेकिन बताया कि बाकी गहने वह पहले ही किसी और को दे चुकी है। पुलिस अब बाकी गहनों को बरामद करने की कोशिश में जुटी है और मामले की जांच अभी भी जारी है।