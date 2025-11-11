LOADING...
दिल्ली धमाके पर सितारों ने जताया दुख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialraveenatandon)

दिल्ली धमाके से दहला रवीना टंडन समेत इन सितारों का दिल, जानिए किसने क्या कहा

लेखन नेहा शर्मा
Nov 11, 2025
12:03 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में हुए भयानक धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दुखद घटना ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। कई नामचीन कलाकार और फिल्मकार सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति जता रहे हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना पर किसने क्या कहा, आइए जानते हैं।

रवीना टंडन और सोनू सूद ने यूं व्यक्त की पीड़ितों के प्रति संवेदना

रवीना टंडन ने दिल्ली में हुए कार धमाके को 'भयानक' बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ये सच में एक भयानक खबर है।' उधर अभिनेता सोनू सूद ने एक पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली में लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आइए पीड़ितों की मदद करें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और शांति के लिए प्रतिबद्ध हों।'

यहां देखिए रवीना का पोस्ट

सोनू सूद ने भी जताया दुख

थलापति विजय और विनीत कुमार सिंह ने किया ये पोस्ट

थलापति विजय ने लिखा, 'दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर से बेहद परेशान और दुखी हूं। कई लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' 'छावा' से लोकप्रिय हुए अभिनेता विनीत कुमार सिंह लिखते हैं, 'दिल्ली में हुए दुखद धमाके से स्तब्ध और दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।'

रणबीर कपूर की बहन ने भी लाल किला विस्फोट पर जताया दुख

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी ने इस घटना पर दुख जताते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उनकी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों और जो घायल हुए हैं। उन्होंने लिखा कि वो लाल किला विस्फोट से दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। रिद्धिमा ने इस दर्दनाक घटना के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की।

लाल किला के पास कार विस्फोट, 8 की मौत

दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम करीब 7 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था। धमाके से पहले धीमी गति से आकर सिग्नल पर रुकी थी। उसमें कुछ लोग सवार थे। विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 8 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है।