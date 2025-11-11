दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा अस्पताल में हैं भर्ती, जानिए अब कैसी है उनकी तबीयत

दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा अस्पताल में हैं भर्ती, जानिए अब कैसी है उनकी तबीयत
क्या है खबर?
बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस वक्त दिल तोड़ने वाली खबरें आ रही हैं। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को अचानक लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर के आने से उनके प्रशंसक उदास हैं। बताया जाता है कि अभिनेता को वायरल संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब अस्पताल के डॉक्टर ने प्रेम चोपड़ा के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आइए जानें अभिनेता की तबीयत कैसी है।
सुधार
अभिनेता की तबीयत में हो रहा सुधार
बताया जाता है कि 92 वर्षीय अभिनेता प्रेम को 2 दिन पहले लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गोखले उनकी देखरेख कर रहे थे। PTI से बातचीत में डॉक्टर ने कहा, "उन्हें दिल की बीमारी है। वायरल संक्रमण भी था, इसलिए हम उनके फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। वो ICU में नहीं हैं। वो वार्ड में हैं।" इस अपडेट ने अभिनेता प्रेम के शुभचिंतकों को राहत भरी खबर दी है।
छुट्टी
जानिए अभिनेता को कब अस्पताल से मिलेगी छुट्टी
डॉक्टर ने आगे कहा, "वो 92 वर्ष के हैं और उन्हें उम्र से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगले 3-4 दिनों में वह ठीक हो जाएंगे और घर जाएंगे।" प्रेम के दामाद और अभिनेता शरमन जोशी ने एक बयान के जरिए अपने ससुर के स्वास्थ्य पर अपडेट दिया था, और बताया था कि वह ठीक हैं। अभिनेता जल्द उन्हें अस्पताल से घर लेकर आएंगे।