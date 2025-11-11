प्रेम चोपड़ा के स्वस्थ्य पर आया अपडेट

दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा अस्पताल में हैं भर्ती, जानिए अब कैसी है उनकी तबीयत

ज्योति सिंह 10:56 am Nov 11, 2025

क्या है खबर?

बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस वक्त दिल तोड़ने वाली खबरें आ रही हैं। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को अचानक लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर के आने से उनके प्रशंसक उदास हैं। बताया जाता है कि अभिनेता को वायरल संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब अस्पताल के डॉक्टर ने प्रेम चोपड़ा के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आइए जानें अभिनेता की तबीयत कैसी है।