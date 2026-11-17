बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन अपने बच्चों के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं।

उनके साथ उनकी बेटी राशा और बेटा भी मौजूद थे। पूरे परिवार ने मिलकर भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना की। रवीना के लिए यह यात्रा बेहद खास रही।