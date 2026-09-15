रश्मिका मंदाना का दिखेगा नया अवतार, बनेंगी एमएस सुब्बुलक्ष्मी; कमल हासन करेंगे भव्य लॉन्च
रश्मिका मंदाना अब आने वाली फिल्म 'एम एस - ए लेगेसी ऑन स्क्रीन' में महान कर्नाटक गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी का किरदार निभाएंगी।
गौतम तिन्नानुरी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जबकि संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंदर पर है। यह फिल्म सुब्बुलक्ष्मी जी के उस गहरे सांस्कृतिक प्रभाव का जश्न मनाएगी, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई।
इस भूमिका के लिए महीनों से कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थीं, और अब कास्टिंग की घोषणा के बाद से इंटरनेट पर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है।
16 सितंबर को कमल के साथ है चेन्नई लॉन्च
एम एस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के अवसर पर, फिल्म का आधिकारिक लॉन्च 16 सितंबर, 2026 को चेन्नई में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिग्गज अभिनेता कमल हासन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
इसके अलावा, सुब्बुलक्ष्मी जी के संगीत को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियन कोरल एन्सेम्बल एक विशेष प्रस्तुति भी देगा। इस फिल्म के साथ-साथ, रश्मिका का आने वाला साल काफी व्यस्त रहने वाला है।
उनकी फिल्म 'मईसा' 27 नवंबर को रिलीज होगी और 'रणबाली' 16 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएगी। यह दिखाता है कि वह इंडस्ट्री में कितनी बहुमुखी कलाकार बनती जा रही हैं।