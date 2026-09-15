रश्मिका मंदाना का दिखेगा नया अवतार, बनेंगी एमएस सुब्बुलक्ष्मी; कमल हासन करेंगे भव्य लॉन्च

एम एस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के अवसर पर, फिल्म का आधिकारिक लॉन्च 16 सितंबर, 2026 को चेन्नई में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिग्गज अभिनेता कमल हासन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।

इसके अलावा, सुब्बुलक्ष्मी जी के संगीत को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियन कोरल एन्सेम्बल एक विशेष प्रस्तुति भी देगा। इस फिल्म के साथ-साथ, रश्मिका का आने वाला साल काफी व्यस्त रहने वाला है।

उनकी फिल्म 'मईसा' 27 नवंबर को रिलीज होगी और 'रणबाली' 16 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएगी। यह दिखाता है कि वह इंडस्ट्री में कितनी बहुमुखी कलाकार बनती जा रही हैं।