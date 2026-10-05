डीपफेक पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
मनोरंजन
रश्मिका मंदाना ने डीपफेक टेक्नोलॉजी के खतरों पर खुलकर बात की है। दरअसल, एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें इन्फ्लुएंसर जारा पटेल के चेहरे की जगह उनका चेहरा लगा दिया गया था।
इस क्लिप को लेकर ऑनलाइन खूब हंगामा मचा। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी थी। रश्मिका ने खुद भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर अपनी हैरानी जताई थी।
डीपफेक ने भारत में AI पर बहस को गरमाया
इस घटना के बाद भारत में AI की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इसने डीपफेक और टेक्नोलॉजी के दूसरे गलत इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए AI से जुड़े नियम और सुरक्षा उपाय बनाने की तत्काल जरूरत पर भी जोर दिया है।
इसके अलावा, इस घटना ने AI की नैतिकता (एथिक्स) और इन उपकरणों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इस पर चल रही वैश्विक बहसों पर भी ध्यान खींचा है।