डीपफेक पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

इस घटना के बाद भारत में AI की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इसने डीपफेक और टेक्नोलॉजी के दूसरे गलत इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए AI से जुड़े नियम और सुरक्षा उपाय बनाने की तत्काल जरूरत पर भी जोर दिया है।

इसके अलावा, इस घटना ने AI की नैतिकता (एथिक्स) और इन उपकरणों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इस पर चल रही वैश्विक बहसों पर भी ध्यान खींचा है।