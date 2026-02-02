रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन लेंगे सात-फेरे, नई तारीख आई सामने

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की नई तारीख आई सामने

लेखन ज्योति सिंह 11:35 am Feb 02, 202611:35 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की खबरों को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। फैंस भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब दोनों शादी के बंधन में बधेंगे। चर्चा तो यही है कि दोनों फरवरी, 2026 में शादी करेगे और उनका ग्रैंड फंक्शन उदयपुर में होगा। पहले शादी की तारीख 26 फरवरी सामने आई थी, जो स्थगित हो चुकी है। अब रश्मिका और विजय की शादी को लेकर नया अपडेट आया है।