रश्मिका मंदाना बनने जा रहीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन? शादी की जगह-तारीख आई बाहर
रश्मिका मंदाना बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन।

रश्मिका मंदाना बनने जा रहीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन? शादी की जगह-तारीख आई बाहर

लेखन ज्योति सिंह
Nov 06, 2025
06:58 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। अब दोनों की शादी की तारीख पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों अपने रिश्ते को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। अगले साल 2026 में रश्मिका और विजय शादी कें बंधन में बंध जाएंगे। शादी की तारीख और जगह क्या होगी, यह जानकारी भी बाहर आ गई है।

शादी

डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे रश्मिका और विजय 

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि रश्मिका और विजय अगले साल 26 फरवरी, 2026 को शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं। दोनों ने अपनी शादी के लिए उदयपुर का भव्य पैलेस चुना है। इस पोस्ट ने आते ही हलचल मचा दी है, जिसपर लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा, 'यह अब तक की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी शादी होगी!' दूसरे ने लिखा, 'बधाई हो।'

सगाई 

रश्मिका ने दिखाई थी सगाई की अंगूठी

रश्मिका और विजय के करीबी सूत्र ने NDTV को बताया था कि दोनों ने 3 अक्टूबर को निजी समारोह में सगाई की थी। 'गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्री ने जगपति बाबू के टॉक शो 'जयम्मु निश्चयमु रा' में अपनी अंगूठियां भी दिखाई थीं, जिसमें से एक उनकी सगाई की अंगूठी थी। जब अभिनेता ने विजय का नाम लिया, तो रश्मिका काफी शर्म से लाल हो गईं थी। रश्मिका आखिरी बार आयुष्मान खुराना के साथ 'थामा' में नजर आई हैं।

ट्विटर पोस्ट

