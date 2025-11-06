रश्मिका मंदाना बनने जा रहीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन? शादी की जगह-तारीख आई बाहर

रश्मिका मंदाना बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन।

लेखन ज्योति सिंह 06:58 pm Nov 06, 202506:58 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। अब दोनों की शादी की तारीख पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों अपने रिश्ते को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। अगले साल 2026 में रश्मिका और विजय शादी कें बंधन में बंध जाएंगे। शादी की तारीख और जगह क्या होगी, यह जानकारी भी बाहर आ गई है।