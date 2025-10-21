'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर लगाया अपहरण का आरोप, कही ये बात

बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में निर्देशक अभिनव ने कहा, "सलमान ने मेरे संपादक और संपादन मशीन को अगवा कर लिया और उसे अपने फार्महाउस में ले गए। फिर उन्होंने संपादक को कुछ समझाने के बाद ही वापस लौटने दिया।" उन्होंने अभिनेता पर अराेप लगाते हुए कहा, "सलमान ने एक बार मेरे संपादक को चेतावनी भी दी थी कि अगर निर्देशक ने फिल्म के साथ में छेड़छाड़ की तो उसकी पीठ में सिलेंडर घुसा दूंगा।"

पलटवार

सलमान को बताया था गुंडा-मवाली

इससे पहले भी अभिनव ने सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था। पिछले दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अभिनेता को गुंडा-मवाली तक कहते हुए नजर आए थे। उधर, अपने ऊपर लगे आरोपों पर सलमान भी पलटवार कर चुके हैं। 'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में अभिनेता ने बिना नाम लिए अभिनव को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सलमान ने कहा था कि ऐसे लोगों को खाली न बैठकर कुछ काम करना चाहिए।