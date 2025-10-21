LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर लगाया अपहरण का आरोप, कही ये बात
'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर लगाया अपहरण का आरोप, कही ये बात
अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर लगाया अपहरण का आरोप

'दबंग' निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर लगाया अपहरण का आरोप, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह
Oct 21, 2025
07:14 pm
क्या है खबर?

साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप पिछले कुछ दिनों से लगातार अभिनेता सलमान खान को अपने निशाने पर ले रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने 'सिकंदर' अभिनेता के खिलाफ जहर उगल कर चर्चा बटोर ली है। दरअसल, अभिनव ने अभिनेता पर अपहरण का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सलमान ने उनकी फिल्म के संपादक को अगवा कर लिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

आरोप

अभिनव ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में निर्देशक अभिनव ने कहा, "सलमान ने मेरे संपादक और संपादन मशीन को अगवा कर लिया और उसे अपने फार्महाउस में ले गए। फिर उन्होंने संपादक को कुछ समझाने के बाद ही वापस लौटने दिया।" उन्होंने अभिनेता पर अराेप लगाते हुए कहा, "सलमान ने एक बार मेरे संपादक को चेतावनी भी दी थी कि अगर निर्देशक ने फिल्म के साथ में छेड़छाड़ की तो उसकी पीठ में सिलेंडर घुसा दूंगा।"

पलटवार 

सलमान को बताया था गुंडा-मवाली

इससे पहले भी अभिनव ने सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था। पिछले दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अभिनेता को गुंडा-मवाली तक कहते हुए नजर आए थे। उधर, अपने ऊपर लगे आरोपों पर सलमान भी पलटवार कर चुके हैं। 'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में अभिनेता ने बिना नाम लिए अभिनव को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सलमान ने कहा था कि ऐसे लोगों को खाली न बैठकर कुछ काम करना चाहिए।