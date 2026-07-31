रश्मिका मंदाना को सेट पर लगी गंभीर चोट

रश्मिका मंदाना हुईं गंभीर रूप से चोटिल, 6 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर गईं अभिनेत्री

लेखन नेहा शर्मा 08:04 pm Jul 31, 202608:04 pm

क्या है खबर?

फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग के दौरान कलाकारों के चोटिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में जूनियर एनटीआर, राम चरण और बालकृष्ण के घायल होने के बाद अब रश्मिका मंदाना के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। अपनी आगामी फिल्म के सेट पर वो एक गंभीर हादसे का शिकार हो गईं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें काम से ब्रेक लेकर पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। इस खबर से फैंस काफी चिंतित हैं।