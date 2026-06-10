रश्मिका मंदाना की 'मैसा' के टीजर से खुलेगा दमदार कहानी का राज, प्रशंसक हुए बेताब

'मैसा' का यह नया पोस्टर हुआ रिलीज

अभिनेता तारक पोन्नप्पा के जन्मदिन पर उनके किरदार 'ईरा' का एक नया पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर से लगता है कि 'मैसा' की आदिवासी पृष्ठभूमि वाली कहानी में उनका किरदार बहुत खास होगा।

रश्मिका के अब तक के सबसे दमदार किरदारों में से एक माने जा रहे उनके किरदार की चर्चा के साथ, फिल्म के बोल्ड पोस्टर्स भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।

दर्शक अब फिल्म से जुड़ी और भी नई जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।