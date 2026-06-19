'कॉकटेल 2' रिव्यू: क्या कृति सैनन अकेले बचा पाएंगी फिल्म की नैया? आया जनता का फैसला

निष्कर्ष

फिल्म देखने की इकलौती वजह सिर्फ कृति सैनन?

सोशल मीडिया पर ज्यादातर दर्शकों का कहना है कि फिल्म की कहानी बेकार है। इसे देखने की बस एक वजह हैं और वो हैं कृति सैनन, क्योंकि फिल्म में बस वो ही दमदार हैं। कुछ लोगों ने तो फिल्म को 'पकाऊ' और 'सिरदर्द' तक कह डाला है। बता दें कि 'कॉकटेल 2' को होमी अदजानिया ने निर्देशित किया है, जबकि कहानी तरुण जैन-लव रंजन ने लिखी है, वहीं इसके प्रोडक्शन का काम दिनेश विजान और लव रंजन ने संभाला है।