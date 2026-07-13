रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के 'रणबाली' लुक पर ली चुटकी, जानें क्या बोलीं मनोरंजन Jul 13, 2026

रश्मिका मंदाना ने अपने पति विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म 'राणाबाली' के किरदार का पहला लुक साझा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक धुंधला टीजर पोस्ट करते हुए टीम के काम को 'बेहद डरावना' बताया।

इसके साथ ही मजाक में उन्होंने यह भी कहा कि शायद इसे साझा करना सही नहीं था, लेकिन वे खुद को रोक नहीं सकीं।

इस पर विजय ने मजाक में रश्मिका को 'प्यारी' कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि कि उनका किरदार 'डिविन' यानी 'ईश्वरीय' है।