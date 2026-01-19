LOADING...
रश्मिका मंदाना ने 'सिकंदर' पर किया चौंकाने वाला खुलासा, लोग बोले- फ्लॉप तो होनी थी
रश्मिका मंदाना ने 'सिकंदर' पर किया चौंकाने वाला खुलासा, लोग बोले- फ्लॉप तो होनी थी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 19, 2026
10:54 am
क्या है खबर?

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'सिकंदर' को रिलीज के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। हालिया बातचीत में रश्मिका ने फिल्म में काम करने के अपने फैसले पर बात की। उन्होंने बताया कि जिस वक्त कहानी का नरेशन हुआ था वह अलग था, शूटिंग के दौरान कहानी काफी बदल गई थी। बता दें कि'सिकंदर' ईद, 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

बयान

'सिकंदर' की कहानी पहले कुछ थी, बाद में कुछ

तेलुगु मीडिया से बातचीत के दौरान रश्मिका ने कहा, "सिकंदर, मुझे मुरुगाडोस सर से हुई बातचीत याद है, बेशक बाद में जो हुआ वह बिल्कुल अलग था... लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, तो वह वाकई काफी अलग स्क्रिप्ट थी।" उन्होंने कहा, "आमतौर पर फिल्मों में ऐसा होता है। जब आप कुछ सुनते हैं तो वह एक कहानी होती है... लेकिन फिल्म बनने के दौरान, अभिनय, संपादन और रिलीज के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। यह बहुत आम बात है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

प्रतिक्रिया

रश्मिका के बयान पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

रश्मिका का यह बयान रेडिट पर वायरल हो गया जिसपर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कौन परवाह करता है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं थी।' दूसरे ने लिखा, 'भाई (सलमान) की एक्टिंग सुस्त थी और वो बिल्कुल उदासीन लग रहे थे... फिल्म तो शुरू से ही फ्लॉप होने वाली थी। ' हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, आर मुरुगाडोस द्वारा निर्देशित 'सिकंदर' का बजट 200 करोड़ था। इसने दुनियाभर में 185 करोड़ रुपये कमाए थे।

