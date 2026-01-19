रश्मिका मंदाना ने 'सिकंदर' पर बात की

रश्मिका मंदाना ने 'सिकंदर' पर किया चौंकाने वाला खुलासा, लोग बोले- फ्लॉप तो होनी थी

लेखन ज्योति सिंह 10:54 am Jan 19, 202610:54 am

क्या है खबर?

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'सिकंदर' को रिलीज के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। हालिया बातचीत में रश्मिका ने फिल्म में काम करने के अपने फैसले पर बात की। उन्होंने बताया कि जिस वक्त कहानी का नरेशन हुआ था वह अलग था, शूटिंग के दौरान कहानी काफी बदल गई थी। बता दें कि'सिकंदर' ईद, 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।