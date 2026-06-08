रश्मिका मंदाना की नई फिल्म पर आया अपडेट

रश्मिका मंदाना पर बड़ा दांव, पहली बार बायोपिक में निभा सकती हैं ये किरदार

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Jun 08, 202611:18 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना की कामकाजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। खबर है कि वह पहली बार बायोपिक में दिखेंगी और मशहूर गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी का किरदार निभा सकती हैं। इसके निर्देशन की कमान गौतम तिन्ननुरी पर है, जिन्हें शाहिद कपूर की फिल्म 'जर्सी' (2022) के लिए जाना जाता है। इस खबर ने रश्मिका के फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। बता दें, सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत जगत की महान गायिका थीं। दिसंबर, 2004 में उनका निधन हाे गया था।