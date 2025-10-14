रश्मिका मंदाना की उंगली में दिखी सगाई की अंगूठी, विजय देवरकोंडा संग रिश्ता हुआ कंफर्म

LOADING...
रश्मिका मंदाना की संगाई की अंगूठी ने खींचा ध्यान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashmika_mandanna)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 14, 2025
12:34 pm
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कुछ वक्त से सगाई की खबरों को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों ने सगाई की खबरों की पुष्टि नहीं की। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इन खबरों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि रश्मिका की उंगली में सगाई की अंगूठी नजर आ गई है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, तो लोगों की नजरें रश्मिका से ज्यादा उनकी उंगली में नजर आ रही अंगूठी पर टिक गई।

सगाई के बाद पहली बार नजर आईं रश्मिका

रश्मिका, 13 अक्टूबर को मुंबई में एक कार्यक्रम का हिस्सा बनीं। ये कार्यक्रम उनकी आगामी फिल्म 'थामा' के नए गाने 'पॉइजन बेबी' की रिलीज के मौके पर आयोजित किया गया था। काले रंग के प्रिंट साड़ी स्टाइल लहंगे में अभिनेत्री हुस्न की परी से कम नहीं दिखीं। रश्मिका कथित सगाई के बाद पहली बार ऐसे नजर आईं। इस मौके पर रश्मिका के साथ मलाइका अरोड़ा भी नजर आईं।

अगले साल 2026 में शादी करेंगी रश्मिका

रश्मिका और विजय की सगाई की खबर इसी महीने की शुरुआत में आई थी। कुछ दिप पहले अभिनेता को सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था। उस वक्त उनकी भी उंगली में सगाई की अंगूठी नजर आई थी। दोनों कितना भी छिपाने की कोशिश कर लें, लेकिन उनकी अंगूठी ने दुनिया के सामने उनकी सगाई का राज खोलकर रख दिया है। चर्चा तो यह भी है कि रश्मिका और विजय अगले साल फरवरी, 2026 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।