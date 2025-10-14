रश्मिका मंदाना की संगाई की अंगूठी ने खींचा ध्यान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashmika_mandanna)

रश्मिका मंदाना की उंगली में दिखी सगाई की अंगूठी, विजय देवरकोंडा संग रिश्ता हुआ कंफर्म

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Oct 14, 202512:34 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कुछ वक्त से सगाई की खबरों को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों ने सगाई की खबरों की पुष्टि नहीं की। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इन खबरों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि रश्मिका की उंगली में सगाई की अंगूठी नजर आ गई है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, तो लोगों की नजरें रश्मिका से ज्यादा उनकी उंगली में नजर आ रही अंगूठी पर टिक गई।