LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / गौहर खान ने अभिषेक बजाज संग बदतमीजी करने पर अमाल खान की लगाई क्लास, सुनाई खरी-खोटी
गौहर खान ने अभिषेक बजाज संग बदतमीजी करने पर अमाल खान की लगाई क्लास, सुनाई खरी-खोटी
अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@taylorswift)

गौहर खान ने अभिषेक बजाज संग बदतमीजी करने पर अमाल खान की लगाई क्लास, सुनाई खरी-खोटी

लेखन ज्योति सिंह
Oct 14, 2025
11:47 am
क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। ताजा एपिसोड में बिग बॉस ने घर में नॉमिनेशन टास्क कराया, जिसके तहत प्रतियोगियों को गोलगप्पे खिलाते हुए एक-दूसरे को नॉमिनेट करना था। इस दौरान म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और अभिनेता अभिषेक बजाज के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। जब अमाल ने गुस्से से अभिषेक के चेहरे को छुआ तो अभिनेता भड़क गए। दोनों के बीच हुए झगड़े पर अभिनेत्री गौहर खान की तीखी प्रतिक्रिया आई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

प्रतिक्रिया

प्रतियोगियों पर बुरी तरह से भड़कीं गौहर

गौहर ने टास्क में शारीरिक रूप से एक-दूसरे को छूने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'किसी की हिम्मत कैसे हुई, किसी दूसरे के चेहरे को छूने की???? ये क्या बकवास है। छूने से उकसाने का मतलब फिजिकल है।' उन्होंने आगे लिखा, 'अगर ये सब करने की इजाजत है, तो लाइन कहां खींची जाएगी? क्या हर कोई एक-दूसरे पर हाथ उठाएगा? कहां लिखा है कि किसी के शरीर को किसी भी रूप में छूने की इजाजत है?'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट