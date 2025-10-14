गौहर खान ने अभिषेक बजाज संग बदतमीजी करने पर अमाल खान की लगाई क्लास, सुनाई खरी-खोटी
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। ताजा एपिसोड में बिग बॉस ने घर में नॉमिनेशन टास्क कराया, जिसके तहत प्रतियोगियों को गोलगप्पे खिलाते हुए एक-दूसरे को नॉमिनेट करना था। इस दौरान म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और अभिनेता अभिषेक बजाज के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। जब अमाल ने गुस्से से अभिषेक के चेहरे को छुआ तो अभिनेता भड़क गए। दोनों के बीच हुए झगड़े पर अभिनेत्री गौहर खान की तीखी प्रतिक्रिया आई है।
Not a fan of Abhishek Bajaj but he's wrong here, amaal clearly instigated bajaj with that pani puri slap.— ㎡ (@tanharoyehum) October 13, 2025
Amaal ran away after starting a fight, what a coward #BiggBoss19 #AbhishekBajaj
प्रतिक्रिया
प्रतियोगियों पर बुरी तरह से भड़कीं गौहर
गौहर ने टास्क में शारीरिक रूप से एक-दूसरे को छूने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'किसी की हिम्मत कैसे हुई, किसी दूसरे के चेहरे को छूने की???? ये क्या बकवास है। छूने से उकसाने का मतलब फिजिकल है।' उन्होंने आगे लिखा, 'अगर ये सब करने की इजाजत है, तो लाइन कहां खींची जाएगी? क्या हर कोई एक-दूसरे पर हाथ उठाएगा? कहां लिखा है कि किसी के शरीर को किसी भी रूप में छूने की इजाजत है?'
How dare someone touch another persons face ???? Almost squeezing lips ??? What the hell is this . Provocation in touch is physicality . Isn’t that simple ???? Pull amaal up or let everyone loose like animals to hit each other . If this is allowed , where would u draw the line ??…— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) October 13, 2025